Мэр Собянин: Число предприятий в Москве выросло на 20% с начала года
13:31 20.10.2022
После ухода с российского рынка ряда иностранных брендов, количество предприятий в Москве выросло на 20%, заявил мэр столицы РФ Сергей Собянин в ходе международного экспортного форума «Сделано в России». Форум стартовал в Центральном выставочном зале «Манеж» 20 октября и продлится до 22 октября. «Практически удвоились (за восемь месяцев 2022 года) инвестиции в промышленность. Малые, крупные предприятия, АПК и так далее - все дает такую общую динамику. Количество предприятий стало не меньше после того, как ушли определенные бренды, а стало на 20% больше», - сообщил градоначальник. Сергей Собянин и глава правительства РФ Михаил Мишустин осмотрели в «Манеже» стенд «Сделано в Москве».
Как считает градоначальник, отмеченный в Москве рост обусловили принятые на федеральном и городском уровне меры поддержки, а также спрос на замещение импортной продукции.
По словам мэра, сейчас с Москве работают примерно 14 тыс. предприятий и хотя многие в России считают, что столица не промышленный город, это заблуждение. «На самом деле - номер один в промышленности, в обрабатывающей промышленности. 700 тыс. работающих, около 14 тыс. предприятий: фармацевтика, пищевая, авиационное, космическое строительство, автомобилестроение, микроэлектроника», - рассказал мэр мегаполиса. По его словам, городские власти ставят перед собой задачу выйти на лидирующие позиции в сфере пищевой промышленности, автомобилестроения, в производстве строительных материалов.
По данным правительства Москвы совокупный экспорт столичных товаров и услуг по итогам 2021 года составил 17,4 трлн руб., в том числе 15,3 трлн руб. экспорт товаров и 2,1 трлн руб. услуг. Это поставило Москву на четвертое место по объемам экспорта среди крупнейших мегаполисов мира.
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