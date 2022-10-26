Значительные силы ВСУ сосредоточены на Запорожском направлении — Рогов
10:32 26.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Значительная часть Вооруженных сил Украины (ВСУ) была направлена на Запорожское направление, происходит перегруппировка соединений с перспективой атаки населенных пунктов Васильевка и Пологи. Об этом в среду заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Идет перегруппировка большого количества соединений. <…> [ВСУ], перебросив своих боевиков с Харьковского направления в Днепропетровск, отправили значительную часть не только на Херсонское направление, но непосредственно и на Запорожское направление в район Орехова и в район Гуляйполя, с перспективой удара по Васильевке, Пологам непосредственно. Вот эти направления у нас наиболее горячие на сегодняшний день», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».
По словам Рогова, на линии соприкосновения «происходит позиционное противостояние, идут артиллерийские дуэли».
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