ВС РФ уничтожили украинский завод по производству ракетного топлива под Павлоградом

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ уничтожили оборонное предприятие по производству твердого ракетного топлива, взрывчатых веществ и порохов для Вооруженных сил Украины. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе города Павлоград Днепропетровской области уничтожено украинское оборонное предприятие по производству твердого ракетного топлива, взрывчатых веществ и порохов для ВСУ», — сказал он.