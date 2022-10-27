Мэр Собянин упростил порядок получения детских пособий в Москве для семей мобилизованных

16:08

В Москве близкие родственники мобилизованных горожан смогут оформить финансовую помощь на детей в ускоренном порядке после того как мэр Сергей Собянин упростил процедуру назначения детских пособий и пособий молодым семьям горожан, отправившихся на воинскую службу.

Пока горожане будут находиться на службе, эти выплаты будут назначаться и осуществляется без оценки уровня имущественной обеспеченности семьи, без учета доходов семьи, без оценки сумм денежных средств, поступивших на банковские счета членов семьи для ежемесячных пособий. При этом ежемесячные пособия на ребенка будут назначаться в размере 100% величины прожиточного минимума для детей, установленной в Москве на день обращения за назначением ежемесячного пособия.

Чтобы получить детские пособия в упрощенном порядке, семьи мобилизованных должны подать заявление на выплату с 1 ноября 2022 года в любом из семи флагманских центров предоставления госуслуг или в Центр поддержки семей мобилизованных москвичей. Он расположен по адресу улица Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1.



