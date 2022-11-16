Мэр Собянин: Москвичи проголосуют за формат празднования Нового года на «Активном гражданине»

12:06

Жители Москвы смогут сами определить формат празднования Нового года. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, для этого на портале «Активный гражданин» будет проведено специальное голосование.

Градоначальник отмечает, что, по его мнению, новые новогодние конструкции закупать не надо, но в целом столица должна быть украшена и приветлива, чтобы у москвичей была возможность не только пообщаться друг с другом в домашнем кругу, но и прогулявшись по городу, зарядиться новогодним и рождественским настроением. «Как всегда, в таких случаях решать вам, дорогие друзья, - отметил Собянин. - Предлагаю проголосовать на «Активном гражданине».

По словам мэра, в истории России было много драматических событий, таких, как Битва под Москвой в 1941 году, однако даже в то время люди не отказывались от любимых праздников, даже когда ресурсов было совсем мало. «Во имя мифической экономии, во имя показного сострадания отказаться от праздников. Или вопреки трагическим обстоятельствам все же оставаться людьми. Людьми, которые придерживаются национальных традиций, не теряют духа, не впадают в уныние, верят в победу - и не показными слезами, а делами поддерживают тех, кто сегодня на передовой, - отметил мэр Москвы. - Может, все-таки не надо отменять новогодние мероприятия. Может, лучше считать не экономию на праздниках, а доходы от них - что позволит кратно больше направить на поддержку участников специальной военной операции. Может, не надо искусственными ограничениями добивать малый бизнес, в котором работают миллионы людей. Может, во время праздников развернуть благотворительные ярмарки для поддержки пострадавших районов. Может, не отменять, а посвятить праздник нашим воинам и людям, которые не покладая рук работают в ОПК, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома».