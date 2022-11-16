0
0
99
НОВОСТИ

Мэр Собянин: Москвичи проголосуют за формат празднования Нового года на «Активном гражданине»

12:06 16.11.2022

Жители Москвы смогут сами определить формат празднования Нового года. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, для этого на портале «Активный гражданин» будет проведено специальное голосование.

Градоначальник отмечает, что, по его мнению, новые новогодние конструкции закупать не надо, но в целом столица должна быть украшена и приветлива, чтобы у москвичей была возможность не только пообщаться друг с другом в домашнем кругу, но и прогулявшись по городу, зарядиться новогодним и рождественским настроением. «Как всегда, в таких случаях решать вам, дорогие друзья, - отметил Собянин. - Предлагаю проголосовать на «Активном гражданине».

По словам мэра, в истории России было много драматических событий, таких, как Битва под Москвой в 1941 году, однако даже в то время люди не отказывались от любимых праздников, даже когда ресурсов было совсем мало. «Во имя мифической экономии, во имя показного сострадания отказаться от праздников. Или вопреки трагическим обстоятельствам все же оставаться людьми. Людьми, которые придерживаются национальных традиций, не теряют духа, не впадают в уныние, верят в победу - и не показными слезами, а делами поддерживают тех, кто сегодня на передовой, - отметил мэр Москвы. - Может, все-таки не надо отменять новогодние мероприятия. Может, лучше считать не экономию на праздниках, а доходы от них - что позволит кратно больше направить на поддержку участников специальной военной операции. Может, не надо искусственными ограничениями добивать малый бизнес, в котором работают миллионы людей. Может, во время праздников развернуть благотворительные ярмарки для поддержки пострадавших районов. Может, не отменять, а посвятить праздник нашим воинам и людям, которые не покладая рук работают в ОПК, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 16.11.2022
Никто из получивших гражданство РФ по рождению не может быть его лишен — глава МВД
0
55
12:20 16.11.2022
Делегация РФ не сможет участвовать в сессии ПА ОБСЕ в Варшаве из-за позиции Польши
0
85
12:05 16.11.2022
В России выявили 5 380 случаев заражения ковидом за сутки
0
101
12:00 16.11.2022
МИД КНР призвал все стороны к сдержанности после падение ракеты на востоке Польши
0
113
12:00 16.11.2022
ФСБ сообщило о задержании гражданки Польши, обладающей дипломатическим статусом
0
122
11:32 16.11.2022
Резолюция ГА ООН по «возмещению ущерба» Украине ничтожна с правовой точки зрения — МИД РФ
0
173
11:20 16.11.2022
G20 против запретов и ограничений на экспорт продовольствия и удобрений — заявление
0
172
11:18 16.11.2022
Сбер с помощью виртуальных ассистентов Салют поможет пользователям отработать навыки противодействия мошенникам
0
160
11:05 16.11.2022
Шизофрения политиков, обвинивших РФ в ЧП с ракетой, приобретает опасные формы — Карасин
0
205
11:00 16.11.2022
Индия добивалась на саммите G20 разворота от Украины к экономике и финансам — СМИ
0
209

Возврат к списку