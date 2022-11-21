Киевские школьники будут учиться в светлое время суток из-за отключений света — власти

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очное обучение в киевских школах в условиях отключения света будет проходить в светлое время суток — с 09:00 до 16:00 (с 10.00 до 17.00 по мск). Об этом сообщил в понедельник заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентин Мондриевский.

«В условиях отключения света офлайн-обучение в школах будет продолжаться в световой промежуток дня — с 09:00 до 16:00. Для детей начальных классов — до уроков и после них — будут работать группы продленного дня», — говорится в сообщении чиновника, опубликованном в телеграм-канале КГГА.

Мондриевский подчеркнул, что после окончания осенних каникул за парты в очном формате вернулись 111,5 тыс. школьников из почти 236,4 тыс. детей, находящихся в Киеве.