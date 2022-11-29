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Проект Сбера «Манжерок» получил туристический «Оскар»

12:03 26.11.2022

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Фото пресс-службы ВК «Манжерок»
Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» стал лауреатом национальной премии «Горы России» сразу в двух номинациях: «Лучший в России горнолыжный курорт для семейного отдыха» и «Инвестиционный проект года» (всего было подано 300 заявок). Новые награды курорта подтвердили его лидирующие позиции не только в Сибири, но и в России в целом.

Всесезонный курорт «Манжерок» в Республике Алтай Сбер активно развивает с 2019 года. Уже сегодня к услугам гостей – гостиничный комплекс на 82 номера, ресторан, самый длинный в России 300-метровый ленточный подъемник для детей и новичков, байк-парк, 5 км пеших троп различной сложности и уникальный тематический парк «Хранитель Большого Алтая». В 2021 году на курорте появился Центр компетенций по управлению горными территориями. В нем проводят семинары для специалистов горнолыжных комплексов страны, тестируют снегоуплотнительные машины и снегогенераторы.

Горнолыжные трассы оснащены тремя подъёмниками и системой искусственного оснежения. Есть учебный склон с траволатором и длинный пологий зеленый выкат для новичков, дюжина простых синих и красных трасс протяженностью до 2100 м и более сложный спуск «Чуя». На курорте работают инструкторы, все необходимое для катания можно взять напрокат. В новом сезоне 2022/2023 протяженность трасс достигнет 22 км. Гостям будет доступен тематический детский склон, тюбинг с двумя трассами и с автономным подъёмником, сноу-парк, селфи-поинты и даже общение с альпаками.

Популярность курорта растет с каждым годом. В 2020 году «Манжерок» посетили 282 тыс. человек, в 2021-м — 500 тыс., а в 2022 году на курорте уже побывали свыше полумиллиона гостей еще до начала горнолыжного сезона 2022-2023.

«Манжерок» – это место с уникальной природой и энергетикой, где гости отдыхают и телом, и душой, причем не только зимой, но и летом, – рассказал Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка. – Мы системно развиваем курорт уже несколько лет, чтобы сделать его одним из главных туристических центров страны. Для этого мы создаем самую современную и комфортную инфраструктуру. Мы рады, что наши усилия высоко оценивают и эксперты, и посетители, которые отдали за нас свой голос в ходе премии «Горы России». Победа в этих номинациях говорит о правильности выбранного нами курса».

«В основе комплексного развития курорта лежат круглогодичность, фокус на целевую аудиторию, централизованное управление, – отметил Владимир Щербинин, генеральный директор курорта «Манжерок». – Благодаря этому наш курорт имеет всю необходимую инфраструктуру и активно развивается. Сегодня в нашей команде порядка 500 сотрудников, а в ближайшее время она вырастет в полтора раза. Таким образом, курорт «Манжерок» станет самым крупным работодателем Республики Алтай. Уверен, уникальное сочетание современных технологий, комфорта и экологичности сделает «Манжерок» одним из самых привлекательных в России».

Ростуризм назвал «Манжерок» лучшим курортом России для семейного горнолыжного отдыха в сезоне 2019/2020. Начиная с 2018 года курорт признаётся лучшим по версии Ski Business Awards и имеет 8 наград. Четыре из них получены в этом году: «Лучший инвестиционный проект», «Лучший курорт для обучения катанию», «Самый посещаемый курорт в СФО» и «Лучший архитектурный проект» (за проект пятизвёздочного гостиничного комплекса). Также в 2022 году тематический парк «Хранитель Большого Алтая» стал лучшим этнографическим парком страны, а проект «Манжерок — детям» признан лучшим социальным проектом 2022 года.

Национальная премия «Горы России» основана в 2022 году для развития горнолыжного туризма в стране и продвижения культуры активного отдыха в горах. Входит в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» и помогает формировать единую платформу, где будут представлены все горнолыжные курорты и комплексы России. Лауреаты определяются народным онлайн-голосованием. Всего на портале премии зарегистрировано 300 туристических объектов, включая 155 горнолыжных курортов, 122 отеля, 6 туроператоров, 13 горных банных комплексов и 4 апре-ски. Свои голоса за номинантов отдали более 100 тыс. человек со всей страны.

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