Президенты Казахстана и РФ обсудили создание «тройственного газового союза» с Узбекистаном
10:20 29.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле 28 ноября обсудили создание «тройственного газового союза» с Узбекистаном. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай.
«От СМИ поступают некоторые вопросы касательно визита главы государства в Москву. В связи с этим необходимо отметить, что в ходе переговоров в Кремле президентов Казахстана и России речь шла о создании „тройственного газового союза“ в составе России, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана», — написал он на своей странице в «Фейсбуке» (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
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