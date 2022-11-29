Президенты Казахстана и РФ обсудили создание «тройственного газового союза» с Узбекистаном

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле 28 ноября обсудили создание «тройственного газового союза» с Узбекистаном. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай.

«От СМИ поступают некоторые вопросы касательно визита главы государства в Москву. В связи с этим необходимо отметить, что в ходе переговоров в Кремле президентов Казахстана и России речь шла о создании „тройственного газового союза“ в составе России, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана», — написал он на своей странице в «Фейсбуке» (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).