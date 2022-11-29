Кудрин подтвердил свою отставку с поста Счетной палаты и с госслужбы

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин подал заявление президенту России об отставке с поста председателя контрольного ведомства в установленном порядке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, после госслужбы он хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием частных инициатив.

«В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление президенту Российской Федерации в установленном порядке», — сообщил Кудрин.