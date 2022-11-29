Россия не исключает строительства дополнительных нефтепроводов в КНР

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия допускает строительство дополнительных нефтепроводов в Китай. Об этом журналистам сказал вице-премьер России Александр Новак.

«Конкретных решений пока по этому поводу нет. Теоретически это можно не исключать, если такие договоренности и интерес будут», — сказал он.