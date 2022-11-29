Европа попадет в зависимость от США, если откажется от российского газа — МИД Венгрии

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытки Евросоюза ввести эмбарго на закупки российского газа ошибочны, потому что в случае замещения российского газа американским зависимость Европы все равно останется. Об этом заявил во вторник госсекретарь по вопросам двустороннего сотрудничества в Министерстве иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Тамаш Менцер, выступая в программе телекомпании М1.

«Евросоюз стремится вытеснить российский газ из Европы, но это неправильная цель, поскольку даже если зависимость от России заменить на зависимость от Америки, то зависимость все равно останется», — пояснил Менцер. Он убежден, что «вместо этого следует приложить усилия для того, чтобы Европа могла получать энергоносители из максимально большого числа источников».