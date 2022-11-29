Сегодняшние проблемы не могут быть оправданием поверхностного подхода в судах — Путин

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проблемы сегодняшнего дня не могут служить оправданием для поверхностного и обвинительного подхода в работе судов и следствия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник на Всероссийском съезде судей.

«Вызовы и угрозы, с которыми сталкивается сегодня страна, не могут служить оправданием для поверхностного или обвинительного подхода при проведении судебных разбирательств, следственных и других процессуальных действий», — сказал глава государства.