Сегодняшние проблемы не могут быть оправданием поверхностного подхода в судах — Путин
14:32 29.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проблемы сегодняшнего дня не могут служить оправданием для поверхностного и обвинительного подхода в работе судов и следствия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник на Всероссийском съезде судей.
«Вызовы и угрозы, с которыми сталкивается сегодня страна, не могут служить оправданием для поверхностного или обвинительного подхода при проведении судебных разбирательств, следственных и других процессуальных действий», — сказал глава государства.
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