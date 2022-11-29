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Эффект от ракетных ударов РФ по Украине колоссальный — Столтенберг

15:00 29.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Урон от ракетных ударов по Украине колоссальный, НАТО намерена мобилизовать дополнительную помощь Киеву. Об этом заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг перед началом встречи министров иностранных дел альянса в Бухаресте.

«Мы должны осознать, что атаки по украинской инфраструктуре имеют колоссальный эффект», — сказал Столтенберг. По его словам, несмотря на работу системы ПВО Украины, «эти удары наносят значительный ущерб».

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