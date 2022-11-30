Зеленский считает, что на восстановление Украины нужно более $1 трлн

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для восстановления страны потребуется свыше 1 трлн долларов, а к этому процессу Киев планирует привлечь западные страны, передав под их шефство области и города.

«Уже сейчас мы привлекаем десятки стран-партнеров к восстановлению Украины. Общий объем работ — более триллиона долларов», — сказал он во вторник в видеообращении к Генеральной ассамблее Международного бюро выставок, представляя кандидатуру Одессы на проведение «Экспо-2030».