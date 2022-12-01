США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине — Лавров

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, осуществляя поставки оружия и подготовку военных кадров. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

«Мы выводим из строя объекты энергетики [на Украине], которые позволяют вам (Западу — прим. ТАСС) накачивать Украину смертоносным оружием, чтобы убивать русских, поэтому не надо говорить, что США и НАТО не участвуют в этой войне. Вы напрямую участвуете не только поставками оружия, но и подготовкой военных кадров», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста Ассошиэйтед Пресс.