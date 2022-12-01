0
0
71
НОВОСТИ

США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине — Лавров

14:00 01.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, осуществляя поставки оружия и подготовку военных кадров. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

«Мы выводим из строя объекты энергетики [на Украине], которые позволяют вам (Западу — прим. ТАСС) накачивать Украину смертоносным оружием, чтобы убивать русских, поэтому не надо говорить, что США и НАТО не участвуют в этой войне. Вы напрямую участвуете не только поставками оружия, но и подготовкой военных кадров», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста Ассошиэйтед Пресс.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 01.12.2022
Россия будет договариваться с партнерами напрямую, невзирая на потолок цен на нефть — МИД РФ
0
28
14:12 01.12.2022
ВС РФ уничтожили три склада ракетного вооружения ВСУ в ДНР и Запорожской области
0
69
13:32 01.12.2022
Лавров назвал враньем разговоры о том, что РФ «просит о переговорах», чтобы выиграть время
0
121
13:20 01.12.2022
Украинские войска за два часа трижды обстреляли Донецк
0
151
13:18 01.12.2022
Сбербанк открыл первый офис исламского финансирования
0
136
13:05 01.12.2022
Медведев считает стыдным для немцев говорить про голодомор, «пусть свою историю вспомнят»
0
166
13:00 01.12.2022
В Министерство обороны Испании был прислан пакет со взрывчаткой
0
155
12:32 01.12.2022
Польша в этом году усердно выкапывает ОБСЕ могилу — Лавров
0
192
12:20 01.12.2022
В Москве выявили 1 390 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
175
12:05 01.12.2022
В Британии из-за переполненных тюрем осужденных поместят в полицейские участки — ВВС
0
212

Возврат к списку