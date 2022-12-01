«Газпром» с начала года снизил добычу газа на 19,4%, экспорт — на 44,5%
16:12 01.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Газпром» с начала года, по предварительным данным, снизил добычу газа на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 376,9 млрд куб. м. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья за 11 месяцев упал на 44,5% (на 76,3 млрд куб. м) — до 95,2 млрд куб. м.
При этом среднесуточный экспорт «Газпрома» в ноябре снизился на 3,9% к уровню октября — до 133,3 млн куб. м, следует из данных холдинга. «Газпром» продолжает поставлять газ согласно подтвержденным заявкам.
Спрос на газ «Газпрома» из газотранспортной системы на внутреннем рынке России за 11 месяцев уменьшился на 5,7% (на 12,8 млрд куб. м).
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