В Мадриде перехвачена послыка с бомбой для посольства США

19:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посылка со взрывным устройством перехвачена в посольстве США в Мадриде. Об этом сообщил в четверг телеканал «Секста» со ссылкой на источники в испанской полиции. Правоохранительные органы Испании подтвердили эту информацию.

«В американском посольстве в Мадриде была перехвачена посылка со взрывным устройством, полиция оцепила территорию и инициировала антитеррористический протокол», — информирует телеканал.

Дипломатическое представительство в соцсети подтвердило информацию о получении посылки. «Мы можем подтвердить получение подозрительной посылки посольством США в Мадриде, — указано в сообщении. — Мы благодарим государственные силы правопорядка и правоохранительные органы (Испании — прим. ТАСС) за сотрудничество».