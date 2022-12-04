Apple ускорила перенос части производства из Китая - СМИ
09:40 04.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По их сведениям, представители компании обращаются к поставщикам с требованием «более активно готовиться к тому, что сборка продукции Apple будет осуществляться в других странах Азии, в том числе в Индии и во Вьетнаме». Кроме того, в компании надеются «снизить зависимость от тайваньских сборщиков во главе с [компанией] Foxconn („Фокскон“)». Как указывает издание, к такому решению руководство Apple подтолкнули протесты в китайском городе Чжэнчжоу (провинция Хэнань), где располагается один из заводов по производству смартфонов iPhone («Айфон»).
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