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НОВОСТИ

Apple ускорила перенос части производства из Китая - СМИ

09:40 04.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская компания Apple («Эппл») в последние недели ускорила реализацию планов по переносу части производства из Китая. Об этом сообщила в субботу газета «Уолл-стрит джорнэл» со ссылкой на источники.

По их сведениям, представители компании обращаются к поставщикам с требованием «более активно готовиться к тому, что сборка продукции Apple будет осуществляться в других странах Азии, в том числе в Индии и во Вьетнаме». Кроме того, в компании надеются «снизить зависимость от тайваньских сборщиков во главе с [компанией] Foxconn („Фокскон“)». Как указывает издание, к такому решению руководство Apple подтолкнули протесты в китайском городе Чжэнчжоу (провинция Хэнань), где располагается один из заводов по производству смартфонов iPhone («Айфон»).

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