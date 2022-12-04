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НОВОСТИ

До конца года парламент ДНР планирует принять новую конституцию

12:20 04.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народный совет (парламент) ДНР планирует принять новую конституцию республики до конца текущего года. Об этом в воскресенье сообщил его председатель Владимир Бидёвка.

«Планируется завершить все юридические процессы в ближайшее время, чтобы до конца года принять новую Конституцию Донецкой Народной Республики уже как субъекта Российской Федерации», — сказал Бидёвка Донецкому агентству новостей.

По его словам, подготовка проекта документа находится на завершающей стадии, идут финальные согласования.

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