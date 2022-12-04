До конца года парламент ДНР планирует принять новую конституцию

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народный совет (парламент) ДНР планирует принять новую конституцию республики до конца текущего года. Об этом в воскресенье сообщил его председатель Владимир Бидёвка.



«Планируется завершить все юридические процессы в ближайшее время, чтобы до конца года принять новую Конституцию Донецкой Народной Республики уже как субъекта Российской Федерации», — сказал Бидёвка Донецкому агентству новостей.



По его словам, подготовка проекта документа находится на завершающей стадии, идут финальные согласования.



