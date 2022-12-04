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В понедельник Лавров проведет переговоры с главой МИД Азербайджана

13:30 04.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник проведет переговоры в Москве с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, на которых планируется обсудить нормализацию отношений между Баку и Ереваном. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении МИД РФ.

«Планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по наиболее актуальным аспектам региональной и международной повестки дня, включая вопросы нормализации азербайджано-армянских отношений», — уточнили в дипведомстве.

В министерстве добавили, что рассматривают предстоящий визит Байрамова в контексте продолжения доверительного российско-азербайджанского политического диалога и дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества.

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