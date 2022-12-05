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Нужно обеспечить стабильные поставки на фоне введения потолка цен на нефть из РФ — МИД КНР

11:05 05.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международное сообщество должно обеспечить стабильные поставки энергоносителей на фоне введения потолка цен на российскую нефть. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Нефть — один из ключевых сырьевых товаров, крайне важно обеспечить безопасность глобальных поставок этого энергоносителя», — сообщила она на брифинге, комментируя введение потолка цен на российскую нефть Евросоюзом.

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