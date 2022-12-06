Блинкен утверждает, что создание международного суда по Украине «находится на столе»
09:32 06.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Создание некоего международного трибунала по Украине «находится на столе». Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции газеты «Уолл-стрит джорнэл» WSJ CEO Summit.
«Очень важно, чтобы была ответственность за то, что происходит», — сказал Блинкен.
«Я не хочу заранее говорить, но важно, чтобы информация собиралась, — отметил он. — Важно, чтобы Украина могла при необходимости привлечь к ответственности за эти вещи, но мы также поддерживаем усилия Международного уголовного суда по сбору доказательств и информации. Идут обсуждения о некоем независимом суде, учреждении трибунала. Все это на столе».
Новости
- 11:00 06.12.2022
- Около 45% жителей разрушенных городов в новых регионах России получили тепло — глава ФРТ
- 10:32 06.12.2022
- В Артемовске происходит "жесточайшая мясорубка" - военкор
- 10:20 06.12.2022
- Россия производит крылатые ракеты в условиях западных санкций — NYT
- 10:05 06.12.2022
- ВСУ ведут обстрел промзоны Запорожской АЭС
- 10:00 06.12.2022
- Лишь несколько градусов отделяют Европу от отключения электроэнергии - Bloomberg
- 09:20 06.12.2022
- Оливер Стоун назвал США подлинным виновником событий в Донбассе
- 09:05 06.12.2022
- Российского посла в Оттаве вызвали в МИД Канады из-за его слов о голодоморе
- 09:00 06.12.2022
- Беспилотник атаковал нефтенакопитель в районе аэродрома в Курске
- 22:40 05.12.2022
- Число бездомных беженцев с Украины выросло в Британии на треть за месяц — The Times
- 22:00 05.12.2022
- США уменьшили дальность переданных Украине РСЗО HIMARS — WSJ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать