Блинкен утверждает, что создание международного суда по Украине «находится на столе»

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Создание некоего международного трибунала по Украине «находится на столе». Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции газеты «Уолл-стрит джорнэл» WSJ CEO Summit.

«Очень важно, чтобы была ответственность за то, что происходит», — сказал Блинкен.

«Я не хочу заранее говорить, но важно, чтобы информация собиралась, — отметил он. — Важно, чтобы Украина могла при необходимости привлечь к ответственности за эти вещи, но мы также поддерживаем усилия Международного уголовного суда по сбору доказательств и информации. Идут обсуждения о некоем независимом суде, учреждении трибунала. Все это на столе».