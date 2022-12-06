Потери ВСУ за ноябрь составили более 8,3 тыс. военных — Шойгу

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в течение ноября более 8,3 тыс. военных, а также пять самолетов, десять вертолетов. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу во вторник в ходе селекторного совещания в военном ведомстве.

«Потери противника за ноябрь составили более 8 300 военнослужащих, пять самолетов, десять вертолетов, 149 танков и более трехсот боевых бронированных машин», — заявил Шойгу.