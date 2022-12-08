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Собянин утвердил проект реорганизации промзоны «Братцево»

17:12 08.12.2022

В Москве утвержден проект создания современного жилого квартала на территории бывшей промзоны «Братцево» на севере Москвы. Новый район будет создан в рамках реализации программы комплексного развития территорий российской столицы, заявил мэр мегаполиса Сергей Собянин в Telegram. По его словам, проект современного жилого квартала будет выполнен в промзоне «Братцево» в Войковском районе: «Сейчас между проездом вдоль улицы Выборгская, МЦК, ЖК «Головино» и улицы Адмирала Макарова располагаются устаревшие коммунально-складские объекты».

По словам главы города, в квартале построят жилые дома, в том числе для участников программы реновации, новая школа, детский сад, общественно-деловой объект с физкультурно-оздоровительным комплексом и офисное здание. В районе планируется реконструировать дороги, создать новые улицы, пешеходные переходы и парковки. Предполагается, что в новом квартале будут жить 6500 человек и будет создано 2000 рабочих мест».

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