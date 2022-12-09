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Запад превратил Украину в колонию и использует ее народ как пушечное мясо — Путин

13:05 09.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны превратили Украину в колонию и используют украинский народ как пушечное мясо, как таран против России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу в видеообращении к участникам встречи глав оборонных ведомств государств — членов ШОС и СНГ.

«На протяжении целого ряда лет Запад беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ее (Украины — прим. ТАСС) ресурсы, поощрял геноцид и террор в Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию и сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами, направляя наемников, толкает ее на самоубийственный путь», — сказал российский лидер.

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