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НОВОСТИ

В Одесской области вновь поражены энергетические объекты

11:00 10.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в Одесской области Украины, в результате несколько тысяч потребителей остались без света. Об этом в субботу сообщили в Одесском горсовете.

Уточняется, что удары по объектам нанесли ночью. «Попали по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области, нанеся существенные разрушения и оставив без электричества тысячи потребителей», — говорится в сообщении в телеграм-канале горсовета.

В Одесской области пятые сутки подряд происходят экстренные отключения электроэнергии. В связи с ограничениями на потребление электричества в Одессе снова не работает электротранспорт.

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