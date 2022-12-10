В Одесской области вновь поражены энергетические объекты

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в Одесской области Украины, в результате несколько тысяч потребителей остались без света. Об этом в субботу сообщили в Одесском горсовете.

Уточняется, что удары по объектам нанесли ночью. «Попали по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области, нанеся существенные разрушения и оставив без электричества тысячи потребителей», — говорится в сообщении в телеграм-канале горсовета.

В Одесской области пятые сутки подряд происходят экстренные отключения электроэнергии. В связи с ограничениями на потребление электричества в Одессе снова не работает электротранспорт.