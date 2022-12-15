США стали "империей содома" - Володин

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Путь, который избрали США, легализовав однополые браки на федеральном уровне, приведет к проблемам в американском обществе и вырождению нации. Такое мнение в четверг выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин в соцсети, комментируя решение президента США Джо Байдена, который подписал одобренный Конгрессом закон о правовой защите однополых браков на федеральном уровне.

«Теперь в США понятия брака как союза между мужчиной и женщиной не существует <…>. Путь, избранный Вашингтоном, однозначно приведет к большим проблемам американского общества и вырождению нации», — отметил Володин.

По его словам, американская пропаганда направлена «на поддержку однополых браков», для которых в стране создаются дополнительные условия. Так, подчеркнул Володин, за последние семь лет количество таких браков в США увеличилось почти в 2,5 раза. Кроме того, добавил он, за 10 лет количество операций по смене пола в США увеличилось в 50 раз.

«Обычным семьям будет непросто в империи содома, которой стали США», — подчеркнул Володин.