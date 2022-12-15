Расторжение контракта на сооружение АЭС «Ханхикиви-1» признали неправомерным
14:57 15.12.2022
Совет по разрешению споров (Dispute Review Board, DRB) вынес вердикт по делу об одностороннем прекращении контракта на сооружение АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии заказчиком – местной компанией Fennovoima. DRB постановил, что данное решение неправомерно. Этим признается правота подрядчика – компании RAOS Project (организация госкорпорации Росатом).
DRB также признал неправомерными заявлений Fennovoima об отказе в приемке работ, выполненных RAOS Project как поставщиком по EPC-контракту. Кроме того, Совет установил, что незаконное расторжение контракта компанией Fennovoima является существенным нарушением его условий. Это дает RAOS Project право требовать взыскания причиненных убытков с Fennovoima. Сумму нанесенного ущерба определят дополнительные разбирательства.
Заключение DRB вынесено независимой панелью признанных международных экспертов и выражает взвешенную и объективную позицию по отношению к проекту «Ханхикиви-1», заявили в Росатоме.
Одностороннее решение финских акционеров Fennovoima о разрыве контракта пришлось на момент, когда проект демонстрировал существенный прогресс. Еще в начале года представителями компании Fennovoima были сделаны публичные заявления, что процесс лицензирования находился «на финишной прямой». Передачу лицензионной документации финскому регулятору для оценки возможности выдачи строительной лицензии планировалось завершить в ближайшие месяцы. Параллельно на площадке сооружения активно велись работы для обеспечения готовности к началу полномасштабного строительства.
Госкорпорация Росатом намерена продолжать защищать свои интересы до полного удовлетворения своих требований.
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