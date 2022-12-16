Палата представителей США разрешила провести референдум о независимости Пуэрто-Рико
11:05 16.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палата представителей США в четверг одобрила законопроект о статусе Пуэрто-Рико, позволяющий провести в 2023 году референдум о будущем этой территории. Документ предполагает вынесение на рассмотрение жителей ассоциированного с США островного государства трех вопросов: о предоставлении ему независимости, вхождении в США на правах полноценного штата и заключении с Соединенными Штатами договора о свободной ассоциации, подобного тем, которые уже подписаны с Федеративными Штатами Микронезии, Республикой Маршалловы Острова и Республикой Палау.
Как пишет газета «Уолл-стрит джорнэл», данная инициатива получила поддержку со стороны администрации Джо Байдена. При этом республиканцы выступают против законопроекта, так как он не предоставляет жителям острова возможность проголосовать за сохранение их текущего статуса.
Новости
- 10:20 16.12.2022
- Перевооружение РВСН на мобильный комплекс «Ярс» завершится в 2023 году
- 09:05 16.12.2022
- Восемь человек погибли и 23 пострадали при обстреле Лантратовки в ЛНР
- 22:43 15.12.2022
- Пентагон собирается зимой обучать украинских военных в Баварии
- 13:00 15.12.2022
- В Артемовске идут ожесточенные бои на окраинах города — Пушилин
- 16:00 14.12.2022
- МО РФ сообщило об уничтожении пяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ в ЛНР и ДНР
- 13:05 14.12.2022
- Два ракетоносца Ту-95МС ВКС РФ выполнили патрулирование над Японским морем
- 11:32 14.12.2022
- НАТО собирается повысить возможности систем ПВО бороться с БПЛА и ракетами — Bloomberg
- 09:00 14.12.2022
- Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
- 23:50 13.12.2022
- Пентагон не наблюдает активности Белоруссии на границе с Украиной
- 19:40 13.12.2022
- Британские морпехи участвовали в сецмиссиях на Украине - The Times
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать