Палата представителей США разрешила провести референдум о независимости Пуэрто-Рико

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палата представителей США в четверг одобрила законопроект о статусе Пуэрто-Рико, позволяющий провести в 2023 году референдум о будущем этой территории. Документ предполагает вынесение на рассмотрение жителей ассоциированного с США островного государства трех вопросов: о предоставлении ему независимости, вхождении в США на правах полноценного штата и заключении с Соединенными Штатами договора о свободной ассоциации, подобного тем, которые уже подписаны с Федеративными Штатами Микронезии, Республикой Маршалловы Острова и Республикой Палау.

Как пишет газета «Уолл-стрит джорнэл», данная инициатива получила поддержку со стороны администрации Джо Байдена. При этом республиканцы выступают против законопроекта, так как он не предоставляет жителям острова возможность проголосовать за сохранение их текущего статуса.