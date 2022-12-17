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В рейтинг необычных вакансий декабря вошли котоняня и работник по уходу за енотами

10:40 17.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пилот агродрона, котоняня и работник по уходу за енотами вошли в рейтинг самых необычных вакансий декабря, следует из данных исследовательского центра «Зарплаты.ру», которые имеются в распоряжении ТАСС.

«В Санкт-Петербурге для „сложной работы с енотами и людьми“ ищут работника по уходу за енотами. Необходимо 95% рабочего времени находиться с енотами: убирать территорию, мыть бассейн, кормить, а для посетителей организовывать экскурсии и лекции, а также решать конфликтные ситуации. От сотрудника требуется полная вовлеченность в процесс, адекватная любовь к енотам, опыт работы с животными, ответственность и трудолюбие», — говорится в исследовании.

В столичный отель для кошек «Кот-Мариотт» ищут котоняню. «Сотруднику нужно будет следить за здоровьем и душевным состоянием котиков, стараться, чтобы каждому было комфортно, отправлять хозяевам фото и видео во время прогулок, убирать в номерах и помещениях отеля», — говорится в описании вакансии. Работодатель предлагает зарплату до 45 тыс. рублей. Кроме того, сотрудники требуются в московское антикафе с кроликами «Зайкафе». Нужно проводить экскурсии, общаться с посетителями, ухаживать за кроликами, чистить вольеры.

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