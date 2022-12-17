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Экс-президент Додон обвинил главу республики Санду в разрушении Молдавии

14:10 17.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Молдавии Игорь Додон возложил на действующую главу республики Майю Санду ответственность за лишение лицензий шести телеканалов, которые были обвинены в некорректном освещении событий в Молдавии и на Украине.

«Она разрушает экономику, разрушает социальную сплоченность, разрушает межнациональное равновесие, разрушает веру людей в завтрашний день, разрушает демократию, разрушает справедливость, уничтожает оппозицию и четвертую власть — СМИ», — написал Додон в своем телеграм-канале в субботу.

По словам Додона, власти Молдавии выполняют программу, «заложенную иностранцами в их же интересах». Политик отметил нарастающее недовольство жителей страны. «Я чувствую это каждый день, на встречах с ними в селах и районах. Не думаю, что власть ПДС (Партии действия и солидарности — прим. ТАСС) чувствует и понимает, как нарастает гнев людей. Не думаю, что послы, терпящие или одобряющие все беззакония Майи Санду, действительно понимают, какой бунт назревает в обществе», — считает он.

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