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НОВОСТИ

Лукашенко "впечатлен мудростью и прозорливостью" папы римского Франциска

09:00 18.12.2022 Источник: Интерфакс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил папу римского Франциска и его представителей в Белоруссию и отметил совпадение позиций с лидером католической церкви о разрешении мировых проблем.

"Приятно отметить: наше видение путей разрешения наиболее актуальных проблем современного мира совпадает. Всячески поддерживаю Ваш призыв от 13 сентября 2022 года о возрождении Хельсинкского духа", - цитирует слова поздравления белорусского президента с днем рождения папы римского Франциска пресс-служба главы государства.

Лукашенко отметил, что абсолютно согласен с необходимостью выполнять обязательства, которые следуют из международных договоров, с необходимостью диалога между народами и значимостью восстановления доверия.

"По-прежнему очень впечатлен Вашими мудростью и прозорливостью. Вы первый предупредили об угрозе начала третьей мировой войны. Жаль, но те, кто должен был это услышать, не прислушались", - говорится в его поздравлении.

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