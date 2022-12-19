Жителя Севастополя приговорили к 12 годам колонии за госизмену в пользу Украины

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд приговорил к 12 годам колонии жителя Севастополя Евгения Петрушина за государственную измену в пользу военной разведки Украины. Как сообщили в понедельник ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, россиянин передавал сведения о Черноморском флоте.

«Вступил в законную силу приговор Севастопольского городского суда в отношении гражданина России Петрушина Евгения Вадимовича, признанного виновным в совершении государственной измены. Он приговорен к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима, штрафу в размере 100 тысяч рублей и ограничению свободы на 1 год», — отметили в ФСБ.

Петрушин по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины в 2020–2021 году собирал и передавал сведения о деятельности Черноморского флота, которые могли быть использованы против безопасности Российской Федерации.