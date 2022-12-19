0
0
38
НОВОСТИ

Крупнейший в странах Балтии литовский завод удобрений остановил работу из-за цены на газ

12:20 19.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Литовский завод Achema («Ахема»), работающий в городе Йонава и являющийся крупнейшим в странах Балтии производителем азотных удобрений, остановил основное производство из-за значительного подорожания природного газа. Об этом в понедельник предприятие сообщило в информации для СМИ.

«Предприятие из-за значительного подорожания природного газа приостанавливает производство аммониака, который является основным сырьем для удобрений и которого производится до 1,2 млн кубометров в год», — говорится в сообщении.

В нем указывается, что возможной датой возобновления работы является февраль 2023 года. По-прежнему действуют лишь подразделения по производству аммиачной селитры и смоляного вара.

Первый раз завод был остановлен в начале сентября. В начале ноября производство возобновилось. Achema является крупнейшим в Литве потребителем газового сырья.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 19.12.2022
Путин подписал закон о повышении МРОТ до 16 242 рублей в 2023 году
0
55
12:05 19.12.2022
В Москве выявили 1 110 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
112
12:05 19.12.2022
Росатом рассказал о ходе марафона помощи жителям Энергодара
0
104
12:00 19.12.2022
Участники Pussy Riot задержаны в Катаре после попытки устроить акцию во время финала ЧМ-2022
0
106
11:32 19.12.2022
В России выявили 6 341 случай заражения коронавирусом за сутки
0
162
11:20 19.12.2022
Жителя Севастополя приговорили к 12 годам колонии за госизмену в пользу Украины
0
181
11:05 19.12.2022
Потолок цен на газ будет утвержден, хотя он является вредным и опасным — глава МИД Венгрии
0
196
11:02 19.12.2022
Сбер: Кибермошенники активно используют тему специальной военной операции и мобилизации
0
192
11:00 19.12.2022
Часть позиций ВСУ, с которых наносились удары по Донецку, была ночью уничтожена — Пушилин
0
204
10:32 19.12.2022
Первый военный разведывательный спутник КНДР будет готов к апрелю 2023 года — Рёнхап
0
198

Возврат к списку