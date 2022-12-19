Крупнейший в странах Балтии литовский завод удобрений остановил работу из-за цены на газ
12:20 19.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Литовский завод Achema («Ахема»), работающий в городе Йонава и являющийся крупнейшим в странах Балтии производителем азотных удобрений, остановил основное производство из-за значительного подорожания природного газа. Об этом в понедельник предприятие сообщило в информации для СМИ.
«Предприятие из-за значительного подорожания природного газа приостанавливает производство аммониака, который является основным сырьем для удобрений и которого производится до 1,2 млн кубометров в год», — говорится в сообщении.
В нем указывается, что возможной датой возобновления работы является февраль 2023 года. По-прежнему действуют лишь подразделения по производству аммиачной селитры и смоляного вара.
Первый раз завод был остановлен в начале сентября. В начале ноября производство возобновилось. Achema является крупнейшим в Литве потребителем газового сырья.
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