Крупнейший в странах Балтии литовский завод удобрений остановил работу из-за цены на газ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Литовский завод Achema («Ахема»), работающий в городе Йонава и являющийся крупнейшим в странах Балтии производителем азотных удобрений, остановил основное производство из-за значительного подорожания природного газа. Об этом в понедельник предприятие сообщило в информации для СМИ.

«Предприятие из-за значительного подорожания природного газа приостанавливает производство аммониака, который является основным сырьем для удобрений и которого производится до 1,2 млн кубометров в год», — говорится в сообщении.

В нем указывается, что возможной датой возобновления работы является февраль 2023 года. По-прежнему действуют лишь подразделения по производству аммиачной селитры и смоляного вара.

Первый раз завод был остановлен в начале сентября. В начале ноября производство возобновилось. Achema является крупнейшим в Литве потребителем газового сырья.