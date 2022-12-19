В России не планируют вводить QR-коды из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Систему QR-кодов из-за гриппа и ОРВИ в России вводить не планируется, эпидемическая ситуация по этим заболеваниям не требует каких-либо ограничений на федеральном уровне. Об этом в понедельник сообщил Роспотребнадзор.

«В России не планируется введение системы QR-кодов в связи с высокой активностью вирусов гриппа и ОРВИ. Текущая эпидситуация не требует каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне», — говорится в сообщении.