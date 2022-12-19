Сунак назвал бессмысленными переговоры о прекращении огня на Украине в текущей ситуации
16:12 19.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил в понедельник, что переговоры о прекращении огня на Украине не имеют смысла в текущей ситуации, пока российские войска находятся на территории республики.
«Нам должно быть ясно, что любой односторонний призыв к прекращению огня со стороны России совершенно бессмыслен в нынешнем контексте. Я думаю, что это будет ложный призыв. Это будет использоваться Россией для перегруппировки, укрепления ее войск. До тех пор, пока они не выведут войска с завоеванной территории, нельзя вести настоящие переговоры», — сказал глава британского правительства на саммите Объединенных экспедиционных сил в Риге, слова которого приводит канцелярия на Даунинг-стрит, 10.
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