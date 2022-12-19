Сунак назвал бессмысленными переговоры о прекращении огня на Украине в текущей ситуации

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил в понедельник, что переговоры о прекращении огня на Украине не имеют смысла в текущей ситуации, пока российские войска находятся на территории республики.

«Нам должно быть ясно, что любой односторонний призыв к прекращению огня со стороны России совершенно бессмыслен в нынешнем контексте. Я думаю, что это будет ложный призыв. Это будет использоваться Россией для перегруппировки, укрепления ее войск. До тех пор, пока они не выведут войска с завоеванной территории, нельзя вести настоящие переговоры», — сказал глава британского правительства на саммите Объединенных экспедиционных сил в Риге, слова которого приводит канцелярия на Даунинг-стрит, 10.