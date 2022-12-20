Суд в Турции оправдал отставных адмиралов, выступивших за сохранение Конвенции Монтрё — ТВ
14:12 20.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд в Турции оправдал во вторник отставных адмиралов, которые в прошлом году опубликовали письмо в защиту Конвенции Монтрё и против изменения конституции республики. Об этом сообщает телеканал «А хабер».
По его данным, 103 отставных адмирала обвинялись в «заговоре с целью совершения преступления против конституицонного строя». Однако суд единогласно оправдал всех подсудимых на основании того, что уголовное преступление не было совершено.
4 апреля 2021 года в соцсетях появилось письмо адмиралов в отставке, в котором они заявили, что с беспокойством следят за обсуждением темы создания канала «Стамбул» параллельно Босфору и Конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы из-за угрозы отмены международных договоров. Они призвали прекратить любые дискуссии о возможности выхода страны из конвенции. Военные также указали, что необходимо сохранить действующую конституцию Турции на фоне инициативы президента страны Тайипа Эрдогана о разработке нового основного закона.
После этого последовали выборочные аресты отставных адмиралов. Прокуратура в заявлении для суда отмечала, что беспокойство из-за Конвенции Монтрё было использовано лишь в качестве предлога для выражения недовольства планами изменить конституцию. В этом власти усмотрели попытку расшатать общественное мнение и подорвать позиции руководства страны.
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