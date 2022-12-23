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КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности — Рёнхап

12:00 23.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные КНДР запустили из Пхеньяна баллистические ракеты малой дальности. Об этом сообщило в пятницу агентство Рёнхап со ссылкой на Вооруженные силы Республики Корея.

«Север запустил две ракеты малой дальности из района Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря», — привело агентство заявление южнокорейских военных.

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