В истории с газом Европа попала из одной непростой ситуации в другую, возможно даже более сложную - Welt

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия, стремясь отказаться от российских энергоресурсов, может попасть в зависимость от ряда других стран, в том числе Катара. Об этом говорится в материале, опубликованном в субботу в газете «Вельт».

«Германия ищет новых партнеров по всему миру, чтобы избавиться от зависимости от российских газа и нефти, — отмечает издание. — Однако на всех континентах энергоресурсы используются в качестве средства оказания политического давления».

В частности, как утверждается в статье, энергетический кризис дал новые рычаги воздействия государствам Персидского залива. Они входят в число крупнейших поставщиков нефти в мире, особенно Саудовская Аравия, а Катар является крупнейшим экспортером сжиженного природного газа (СПГ). Именно поэтому европейские политики совершили в этом году много поездок в зону Персидского залива, чтобы заключить новые контракты на поставки и стать чуть более независимыми от России. Однако, как считают авторы публикации, европейцы попали из одной непростой ситуации в другую, возможно даже более сложную.