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Новак прокомментировал возможность ремонта "Северных потоков"

12:15 25.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Техническая возможность ремонта «Северных потоков» в настоящий момент сохраняется, но на это нужны деньги и время. Тем не менее назвать стоимость и продолжительность ремонта пока нельзя, так как идет расследование, а операторы не допускаются к информации. Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-премьер России Александр Новак.

«Специалисты, которые занимаются такими вопросами, говорят, что технические возможности есть, но это требует денег, времени. Пока расследование не закончено, сложно сказать, когда будет восстановлена эта инфраструктура и сколько это будет стоить», — сказал он.

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