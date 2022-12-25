Новак прокомментировал возможность ремонта "Северных потоков"
12:15 25.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Специалисты, которые занимаются такими вопросами, говорят, что технические возможности есть, но это требует денег, времени. Пока расследование не закончено, сложно сказать, когда будет восстановлена эта инфраструктура и сколько это будет стоить», — сказал он.
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