Нынешнее ослабление рубля не имеет объективного характера — Орешкин

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нынешнее ослабление рубля не имеет объективного характера, серьезных предпосылок для ослабления валюты нет. Об этом заявил помощник президента Максим Орешкин в интервью РБК.

«То, что мы видим сейчас на рынке, то резкое движение (ослабления рубля — прим. ТАСС), оно, конечно, не носит какого-то объективного характера», — сказал он. По словам Орешкина, серьезных предпосылок для ослабления валюты нет.