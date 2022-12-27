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Нынешнее ослабление рубля не имеет объективного характера — Орешкин

18:00 27.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нынешнее ослабление рубля не имеет объективного характера, серьезных предпосылок для ослабления валюты нет. Об этом заявил помощник президента Максим Орешкин в интервью РБК.

«То, что мы видим сейчас на рынке, то резкое движение (ослабления рубля — прим. ТАСС), оно, конечно, не носит какого-то объективного характера», — сказал он. По словам Орешкина, серьезных предпосылок для ослабления валюты нет.

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