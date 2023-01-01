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Железнодорожные билеты подорожали на 8,1%

12:15 01.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Железнодорожные тарифы на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах с 1 января 2023 года проиндексированы на 8,1% согласно приказу Федеральной антимонопольной службы (ФАС), размещенному на официальном сайте правовой информации.

Индексация позволить направить средства для обновления пассажирской инфраструктуры. Как отмечали ранее в Минтрансе РФ, у перевозчика будет возможность предоставлять пассажирам скидки на проезд в плацкарте для сохранения доступной стоимости билетов для пассажиров.

Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя компания РЖД) и «Гранд сервис экспресс», который осуществляет перевозки в Крым, также повысили стоимость проезда в купе, СВ и люксе на 8,1%.

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