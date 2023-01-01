Москва поставила свой первый климатический рекорд в новом году
20:15 01.01.2023 Источник: Интерфакс
"К 19:00 воздух на главной метеостанции города на ВДНХ прогрелся до плюс 4,5 градуса. Побит рекорд температуры, установленный 1 января 1973 года - плюс 4,2 градуса", - сказал представитель метеобюро.
Он уточнил, что 1 января в Москве стало самым теплым за всю 144-летнюю историю метеонаблюдений, которая начала свой отсчет в 1879 году.
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