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В Тегеране застрелен офицер Корпуса стражей исламской революции - ТВ

10:10 04.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Ирана сообщили в среду об убийстве одного из высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в Тегеране. Телеканал «Аль-Алям», передавший заявление полицейского департамента столицы, отметил, что он был найден застреленным возле собственного дома.

Убийцы выпустили по военнослужащему четыре пули с близкого расстояния. О причинах расправы пока никаких официальных версий не выдвигается. Известно, что офицер КСИР участвовал в подавлении уличных акций протеста.

По сведениям саудовской газеты «Аш-Шарк аль-Аусат», в ходе антиправительственных волнений, охвативших Иран с середины сентября прошлого года, погибли 516 активистов и 67 силовиков. Митингами и шествиями за три с половиной месяца были охвачены 157 городов и населенных пунктов. Их участники призывали к демократическим переменам, осуждали репрессии со стороны властей и требовали освобождения арестованных. Всего с середины сентября в Иране были задержаны, по данным издания, 18,5 тыс. активистов.

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