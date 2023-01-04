В Тегеране застрелен офицер Корпуса стражей исламской революции - ТВ

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Ирана сообщили в среду об убийстве одного из высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в Тегеране. Телеканал «Аль-Алям», передавший заявление полицейского департамента столицы, отметил, что он был найден застреленным возле собственного дома.



Убийцы выпустили по военнослужащему четыре пули с близкого расстояния. О причинах расправы пока никаких официальных версий не выдвигается. Известно, что офицер КСИР участвовал в подавлении уличных акций протеста.



По сведениям саудовской газеты «Аш-Шарк аль-Аусат», в ходе антиправительственных волнений, охвативших Иран с середины сентября прошлого года, погибли 516 активистов и 67 силовиков. Митингами и шествиями за три с половиной месяца были охвачены 157 городов и населенных пунктов. Их участники призывали к демократическим переменам, осуждали репрессии со стороны властей и требовали освобождения арестованных. Всего с середины сентября в Иране были задержаны, по данным издания, 18,5 тыс. активистов.



