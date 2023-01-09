Настоятель Киево-Печерской лавры после службы ПЦУ обвинил власти в гонениях на церковь

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Настоятель монастыря Киево-Печерской лавры митрополит Павел обвинил власти Украины в гонениях на церковь после проведения рождественского богослужения в соборе главой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием.

Глава ПЦУ в субботу провел рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, где ранее проходили богослужения канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В соборе на службе было много военных, политиков, в том числе спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко и замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко.

«Под прикрытием того, что делается в стране, они вместо объединения начали гонения на Церковь. И раз на Церковь, то и на ее главу — Христа», — приводит в воскресенье слова настоятеля, произнесенные во время рождественского богослужения в храме Агапита Печерского на территории Нижней лавры, украинское издание «Страна».

Также митрополит отметил, что Успенский собор в результате богослужения ПЦУ испытал «надругательство». «Нас было десять тысяч, а их тысяча, но у них были автоматы, у них были пистолеты. Они вооружились против своего народа», — добавил он.

Ранее в УПЦ назвали запланированное богослужение раскольников в Успенском соборе позором. Как отметили в пресс-службе канонической церкви, ПЦУ занимается рейдерством по прямому указанию официальных властей. Митрополит Павел обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не отбирать у УПЦ два главных храма лавры — Успенский собор и Трапезную церковь, срок аренды которых истекал 31 декабря. Позднее митрополит сообщал, что руководство культурного заповедника отказалось продлить с церковью договоры пользования и с 1 января 2023 года священнослужителям УПЦ закрыли доступ в Трапезную церковь и Успенский собор. В УПЦ выражали опасения, что власти собираются передать оба храма раскольнической ПЦУ.

Киево-Печерская лавра — один из первых монастырей Руси и древнейший монастырь на территории современной Украины. В действующем Печерском монастыре располагается резиденция предстоятеля УПЦ. Нижняя лавра находится в ведении УПЦ, Верхняя лавра, где расположен главный храм — Успенский собор, а также Трапезная церковь, находится в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Еще в 2020 году Епифаний заявлял, что его структура будет добиваться передачи лавры в свое распоряжение.