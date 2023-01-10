Эстония готовит к концу января план конфискации российских активов — СМИ

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эстония планирует представить к концу января юридический план ареста российских активов, поскольку прибалтийская страна намерена начать передачу Украине средств, замороженных в соответствии с санкциями Европейского союза. Об этом в понедельник сообщило агентство Блумберг.

Законодательная база будет создана к концу января в связи со сделанным в конце декабря правительством в Таллине поручением министерствам разработать план конфискации активов, заявил в понедельник официальный представитель Министерства иностранных дел Эстонии Михкель Тамм.

Эстония намерена представить план к тому времени, когда Европейская комиссия разработает соглашение для всего Евросоюза о том, как распорядиться 300 млрд евро (322 млрд долларов) из резервов центрального банка РФ, а также миллиардами евро замороженных активов российских лиц, находящихся под санкциями, отмечает агентство.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в декабре, что странам — членам ЕС необходимо продолжить работу «по использованию замороженных активов России».