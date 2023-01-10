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КНР приостановила выдачу краткосрочных виз гражданам Южной Кореи в ответ на меры Сеула

10:05 10.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай приостановил выдачу краткосрочных виз гражданам Южной Кореи в ответ на меры Сеула в отношении прибывающих из КНР. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении посольства КНР в Республике Корея.

«Начиная с сегодняшнего дня посольство и консульство КНР в Республике Корея приостанавливают выдачу краткосрочных виз гражданам Южной Кореи, которые направляются в Китай с визитом, с целью ведения бизнеса, туризма, лечения, транзита, а также по частным делам», — сказано в заявлении, опубликованном в соцсети WeChat («Вичат»). В документе отмечается, что указанные меры будут скорректированы, если Южная Корея снимет свои «дискриминационные ограничительные меры» в отношении граждан, въезжающих в страну из Китая.

Ранее власти Республики Корея потребовали от путешественников из материкового Китая предоставлять результаты тестирования на коронавирус до и после прибытия. Кроме того, южнокорейские власти намерены до конца января ограничить выдачу краткосрочных виз, за исключением дипломатических, служебных, гуманитарных.

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