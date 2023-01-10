Грузия не вернет Украине системы «Бук», потому что купила их, а не получила бесплатно — МО

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузия не вернет Украине зенитные ракетные комплексы «Бук», потому что в 2008 году купила их, а не получила бесплатно. Об этом сообщило во вторник грузинское оборонное ведомство.

В понедельник украинское издание «Европейская правда» опубликовало статью временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова, в которой он сообщил, что украинская сторона просила грузинскую вернуть комплексы «Бук», которые Киев передал Тбилиси в 2008 году. Дипломат рассказал, что Киев также просил Тбилиси отдать противотанковые ракетные комплексы Javelin («Джавелин»), которые Грузия получила от США. По словам Касьянова, США дали свое согласие и были готовы заменить их Грузии на более новые комплексы.

«То, что Украина передала безвозмездно Грузии системы ПВО „Бук“, не соответствует действительности. Оборонное ведомство получило системы „Бук“ в 2007 году путем многомиллионной закупки. Это было осуществлено секретным соглашением, из-за чего мы не располагаем более конкретными деталями», — говорится в сообщении Минобороны Грузии.