0
0
70
НОВОСТИ

Грузия не вернет Украине системы «Бук», потому что купила их, а не получила бесплатно — МО

12:32 10.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузия не вернет Украине зенитные ракетные комплексы «Бук», потому что в 2008 году купила их, а не получила бесплатно. Об этом сообщило во вторник грузинское оборонное ведомство.

В понедельник украинское издание «Европейская правда» опубликовало статью временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова, в которой он сообщил, что украинская сторона просила грузинскую вернуть комплексы «Бук», которые Киев передал Тбилиси в 2008 году. Дипломат рассказал, что Киев также просил Тбилиси отдать противотанковые ракетные комплексы Javelin («Джавелин»), которые Грузия получила от США. По словам Касьянова, США дали свое согласие и были готовы заменить их Грузии на более новые комплексы.

«То, что Украина передала безвозмездно Грузии системы ПВО „Бук“, не соответствует действительности. Оборонное ведомство получило системы „Бук“ в 2007 году путем многомиллионной закупки. Это было осуществлено секретным соглашением, из-за чего мы не располагаем более конкретными деталями», — говорится в сообщении Минобороны Грузии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

12:20 10.01.2023
В Москве выявили 1 123 случая заражения коронавирусом за сутки
0
82
12:18 10.01.2023
В декабре россияне взяли в Сбере рекордный объем потребкредитов
0
71
12:05 10.01.2023
Армения не собирается говорить с РФ на языке ультиматумов — Пашинян
0
106
12:00 10.01.2023
В России выявили 3 032 случая заражения коронавирусом за сутки
0
113
11:32 10.01.2023
Патрушев заявил о корпоративном следе во всех четырех убийствах президентов США
0
163
11:20 10.01.2023
России важно иметь такие ВС, чтобы у ее противников не было даже мысли воевать — Патрушев
0
197
11:18 10.01.2023
Сбер в декабре установил рекорд по выдаче ипотеки
0
159
11:05 10.01.2023
Треть россиян брали кредиты за последние полгода - опрос
0
181
11:00 10.01.2023
РФ не будет работать с трейдерами, соблюдающими ценовой потолок по нефти — Минэнерго
0
206
10:32 10.01.2023
Трамп надеется, что ФБР обыщет собственность Байдена в свете истории с документами
0
226

Возврат к списку