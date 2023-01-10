В Москве выявили 1 123 случая заражения коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 123 против 793 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 310 076 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 16 против 15 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 625 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 069, до 3 117 888.