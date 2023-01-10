В Москве выявили 1 123 случая заражения коронавирусом за сутки
12:20 10.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 123 против 793 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 310 076 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 16 против 15 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 625 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 069, до 3 117 888.
Новости
- 12:32 10.01.2023
- Грузия не вернет Украине системы «Бук», потому что купила их, а не получила бесплатно — МО
- 12:18 10.01.2023
- В декабре россияне взяли в Сбере рекордный объем потребкредитов
- 12:05 10.01.2023
- Армения не собирается говорить с РФ на языке ультиматумов — Пашинян
- 12:00 10.01.2023
- В России выявили 3 032 случая заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 10.01.2023
- Патрушев заявил о корпоративном следе во всех четырех убийствах президентов США
- 11:20 10.01.2023
- России важно иметь такие ВС, чтобы у ее противников не было даже мысли воевать — Патрушев
- 11:18 10.01.2023
- Сбер в декабре установил рекорд по выдаче ипотеки
- 11:05 10.01.2023
- Треть россиян брали кредиты за последние полгода - опрос
- 11:00 10.01.2023
- РФ не будет работать с трейдерами, соблюдающими ценовой потолок по нефти — Минэнерго
- 10:32 10.01.2023
- Трамп надеется, что ФБР обыщет собственность Байдена в свете истории с документами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать