Песков не подтвердил, что Медведев в Турции провел переговоры с Волкером и Нуланд
14:12 10.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил распространяющуюся в соцсетях информацию о том, что замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев якобы провел в Турции переговоры с экс-спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд.
«Нет, не могу. Могу только повторить свой вчерашний призыв [не придавать большого значения телеграм-каналам]», — сказал он, отвечая на просьбу подтвердить факт такой встречи.
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