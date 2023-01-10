Песков не подтвердил, что Медведев в Турции провел переговоры с Волкером и Нуланд

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил распространяющуюся в соцсетях информацию о том, что замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев якобы провел в Турции переговоры с экс-спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд.

«Нет, не могу. Могу только повторить свой вчерашний призыв [не придавать большого значения телеграм-каналам]», — сказал он, отвечая на просьбу подтвердить факт такой встречи.